За минувшие выходные в Казани было зарегистрировано 406 ДТП, пострадали 9 человек

За прошедшие дни, с 16 по 18 апреля, в Казани было зарегистрировано 406 ДТП, пострадало 9 человек, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, 16 апреля в три часа дня под колеса авто попал 13-летний мальчик, который переходил дорогу напротив дома № 26 по ул. Бондаренко. Как сообщают правоохранители, 27-летняя девушка-водитель автомобиля «Лексус» не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил ушиб и ссадину.

В этот же день, около пяти часов вечера на ул. Н. Назарбаева пострадала в ДТП 7-летняя пассажирка «Лады». Водитель грузового фургона «ГАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Лада Гранта», который от удара отбросило на автомобиль «Джили». Также пострадал и водитель отечественной легковушки.

Вечером, в18.35 напротив дома № 30Д по ул. Троицкий Лес водитель «Опеля» не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «БМВ», который от удара отбросило на «УАЗ». В результате аварии травмы получила 13-летняя пассажирка «БМВ».