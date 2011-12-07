Житель Зеленодольска два года ездил с поддельными правами

Зеленодольская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об использовании поддельного удостоверения, сообщает Прокуратура Татарстана.

14 июня 2019 года татарстанец купил у неизвестного человека поддельное водительское удостоверение. С ним он благополучно управлял авто, пока утром 15 января этого года не попался правоохранителям. Мужчину на автомобиле «Ходна Фит» возле автозаправки на ул. Столичной в Зеленодольске остановили сотрудники ДПС. Во время проверки документов и выяснилось, что права поддельные. Мужчина свою вину полностью признал.