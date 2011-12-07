Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Житель Зеленодольска два года ездил с поддельными правами

Подделку выявили сотрудники ДПС, когда остановили машину для проверки документов

Зеленодольская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об использовании поддельного удостоверения, сообщает Прокуратура Татарстана.

14 июня 2019 года татарстанец купил у неизвестного человека поддельное водительское удостоверение. С ним он благополучно управлял авто, пока утром 15 января этого года не попался правоохранителям. Мужчину на автомобиле «Ходна Фит» возле автозаправки на ул. Столичной в Зеленодольске остановили сотрудники ДПС. Во время проверки документов и выяснилось, что права поддельные. Мужчина свою вину полностью признал.

КВ
Лента новостей