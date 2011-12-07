Из-за угроз ученика в Казани эвакуировали гимназию №40

В казанской гимназии № 40 провели эвакуацию. Эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации представителей администрации города, эвакуация произошла из-за угроз одного из учеников.

«Мальчик пришёл на урок с электронной сигаретой, неоднократные замечания учителя игнорировал. А после того, как учитель забрала электронную сигарету, стал озвучивать угрозы взрыва, вел себя нестабильно. В связи с этим было принято решение принять меры предосторожности», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас школа проверена, никаких опасных предметов в учреждении не обнаружено. Сейчас со школьником работают психологи.