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Из-за угроз ученика в Казани эвакуировали гимназию №40

Опасных предметов в здании школы не обнаружили.

В казанской гимназии № 40 провели эвакуацию. Эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации представителей администрации города, эвакуация произошла из-за угроз одного из учеников.

«Мальчик пришёл на урок с электронной сигаретой, неоднократные замечания учителя игнорировал. А после того, как учитель забрала электронную сигарету, стал озвучивать угрозы взрыва, вел себя нестабильно. В связи с этим было принято решение принять меры предосторожности», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас школа проверена, никаких опасных предметов в учреждении не обнаружено. Сейчас со школьником работают психологи.

КВ
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