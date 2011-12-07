В Казани девушка перевела лжесотрудникам банка 190 тысяч рублей

Жительница Казани перевела лжесотрудникам банка 190 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сообщается, что 7 мая девушке позвонил незнакомец, представившись сотрудником полиции и сообщил, что на её имя оформили кредит. Он заверил её, что расследование уже ведётся, и попросил девушку сотрудничать с банком, которые свяжутся с ней с минуты на минуту.

Спустя несколько минут девушке позвонил уже другой незнакомец, назвав себя сотрудником банка и объяснил ей, что кредит можно отменить. Для этого необходимо перевести такую же сумму, как в кредите. В итоге девушка оформила в онлайн-банке кредит на сумму 190 тыс. рублей, и перевела все средства на незнакомые номера.

Уже после случившегося девушка обратилась на горячую линию банка, где ей рассказали, что она стала жертвой мошенников. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.