В Казани в парке «Комсомолец» неизвестные опять сломали качели

В Казани в парке «Комсомолец» неизвестные вновь повредили качели, сообщает Дирекция парков и скверов в своем Instagram-аккаунте.

«В июне мы их полностью починили, но вот их кто-то снова сорвал», — уточнили в сообщении.

Напомним, на этой неделе Дирекция уже сообщала о факте вандализма — на бульваре «Белые цветы» хулиганы порезали гамаки. Поисками злоумышленников занимается полиция.

В мае в парке Победы был испорчен автомобиль времен ВОВ, а в парке «Крылья Советов» неизвестные украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения и разобрали мусорную урну.

Дирекция парков и скверов просит бережнее относиться к городскому имуществу и уважать труд сотрудников общественных пространств.