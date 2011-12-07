Нижнекамские полицейские открыли огонь в погоне за легковушкой

Ночью в Нижнекамске произошла погоня с участием легковушки и сотрудников ГИБДД. Видео с инцидентом появилось в группе в социальных сетях.

В группе «Дорожный контроль Нижнекамск» появилась информация о погоне, произошедшей накануне ночью на улице Гагарина возле ТЦ «Хыял». Как сообщил очевидец происшествия, чтобы остановить гонщика местной полиции пришлось открыть огонь.

Однако задержать водителя LADA Granta удалось только после того, как он врезался в заграждение.