Прокуратура РТ проверит челнинских предпринимателей, запустивших парк аттракционов

После выложенного в сеть видео с отлетевшим в сторону вагончиком от аттракциона «Веселые горки» в Набережных Челнах, прокуратура Татарстана начала проверку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ситуация произошла накануне, 18 июля в набережночелнинском парке культуры и отдыха. Во время запуска аттракциона в вагончиках находились дети. По предварительной информации пострадавших нет. А вот причиной, как предполагает ИА «Татар-информ», могли послужить неисправные крепления.

Теперь в отношении челнинских предпринимателей, запустивших парк аттракционов в городе без контрольного теста, прокуратура Татарстана начала проверку.