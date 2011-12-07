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Прокуратура РТ проверит челнинских предпринимателей, запустивших парк аттракционов

Видео с отлетевшим вагончиком «Веселых горок» появилось в социальных сетях.

После выложенного в сеть видео с отлетевшим в сторону вагончиком от аттракциона «Веселые горки» в Набережных Челнах, прокуратура Татарстана начала проверку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ситуация произошла накануне, 18 июля в набережночелнинском парке культуры и отдыха. Во время запуска аттракциона в вагончиках находились дети.  По предварительной информации пострадавших нет.  А вот причиной, как предполагает ИА «Татар-информ», могли послужить неисправные крепления.

Теперь в отношении челнинских предпринимателей, запустивших парк аттракционов в городе без контрольного теста, прокуратура Татарстана начала проверку.

КВ
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