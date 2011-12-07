Водолазы нашли тело водителя, съехавшего с обрыва в реку Ик

В Мензелинском районе РТ с обрыва в реку упала машина, водитель не выжил. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что трагедия произошла накануне в 11 часу ночи у села Старый Иркеняш. Тогда, как рассказали очевидцы, «Лада» съехала с обрыва и упала в реку Ик. Родственники пытались спасти мужчину, но найти его не удалось.

На утро в пяти метрах от берега водолазы смогли найти машину и вытащили оттуда тело погибшего 54-летнего мужчины. Причины случившегося уточняются.