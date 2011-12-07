На трассе под Мензелинском перекрыто движение из-за массового ДТП

В Татарстане на трассе под Мензелинском произошло массовое ДТП, которое парализовало движение, сообщают очевидцы аварии.

Две фуры и четыре легковых автомобиля столкнулись утром 20 января на трассе М7. Свидетели аварии утверждают, что пострадал один человек.

В ФКУ «Волго-Вятскуправдор» отметили, что на данном участке дороги перекрыто движение. На месте работают сотрудники ГИБДД по РТ.

Движение в строну Уфы уже восстановлено. В сторону Москвы организовано реверсивное движение. Автомобили смогут свободно передвигаться по трассе после того, как с проезжей части уберут поврежденные транспортные средства.