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Директор предприятия в Татарстане задолжал сотрудникам более 3 млн рублей

Средства у компании на зарплату сотрудников были, но директор их направлял на другие цели.

Следственными органами СКР по РТ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего директора ООО «Научно-производственное предприятие «Центр метрологии и автоматизации», который обвиняется в невыплате зарплаты, сообщает СУ СКР ПО РТ.

По версии следствия, в 2018 и в 2019 годы директор компании не выплачивал зарплату 25 сотрудникам и задолжал им в сумме 3,2 млн. рублей. Как выяснилось, средства на зарплату у компании были, но руководитель их направлял на иные цели.

Мужчина свою вину признал полностью. Дело направлено в суд.

 

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