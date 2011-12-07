В Казани сгорела кафе-шашлычная на улице Гаврилова

Этой ночью в Казани сгорело кафе-шашлычная. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании в кафе поступило в 2:59 утра. Точную причину возникновения пожара на Гаврилова 56а пока еще не называют. Площадь горения составила 32 кв. м. Ликвидацией огня пожарные занимались 40 минут.

Сведения о пострадавших пока также не называли.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что стала известна причина пожара в Набережных Челнах, где сгорели 6 балконов высотки