Казанец накопил долг по алиментам более миллиона рублей

В Казани перед судом предстал 46-летний мужчина, который был признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, казанец должен был выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, но от обязанностей он уклонялся и материальной помощи сыну не оказывал.

В июне прошло года его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Тогда он провел 10 суток под арестом.

Общий долг составил более 1,3 млн рублей. На этот раз он должен будет провести полгода на исправительных работах и платить 5% зарплаты в доход государства.