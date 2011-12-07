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Казанец накопил долг по алиментам более миллиона рублей

Мужчина в прошлом году был арестован на 10 суток, но платить алименты так и не начал.

В Казани перед судом предстал 46-летний мужчина, который был признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, казанец должен был выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, но от обязанностей он уклонялся и материальной помощи сыну не оказывал.

В июне прошло года его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Тогда он провел 10 суток под арестом.

Общий долг составил более 1,3 млн рублей. На этот раз он должен будет провести полгода на исправительных работах и платить 5% зарплаты в доход государства. 

КВ
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