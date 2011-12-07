Казанец ударил полицейского бутылкой и был арестован на 5 суток

В столице РТ задержан мужчина, ударивший бутылкой полицейского, прибывшего на вызов по сообщению о грабеже.

Ночью, 17 апреля в дежурную часть Управления МВД России по г. Казани с заявлением о грабеже обратился 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники ППС, выяснилось, что двое мужчин избили казанца и отобрали у него 5 тыс. рублей. Один из мужчин, подозреваемых в грабеже, вдруг ударил бутылкой по голове полицейского. Дебошир успокоился только после того, как оказался в наручниках.

В отношении них возбуждено дело об административном правонарушении. Решением суда одного участника конфликта отправили на пять суток под административный арест, второй должен заплатить штраф 1 тыс. рублей.

Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в СУ СКР по РТ.