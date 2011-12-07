В Казани госпитализировали женщину после после пожара на ул. Декабристов

ЧП произошло около восьми часов вечера 19 апреля в Казани на ул. Декабристов в доме № 85. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, загорелся балкон на 9 этаже многоэтажки.

Уже через 17 минут пожарные доложили, что огонь локализован, еще через две минуты – полностью потушен.

Пожарные спасли женщину, выведя ее по лестнице, применив специальное оборудование на сжатом воздухе для спасения людей.

С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», женщина была доставлена в 7 горбольницу.

Причина пожара устанавливается, уточняют в пресс-службе ведомства.