В Казани полицейские обнаружили магазин с контрафактными часами

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани выявили факт незаконного использования средств индивидуализации товаров. Полицейские провели контрольную закупку наручных часов с признаками контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба МДВ по РТ.

Кроме того, при осмотре торгового павильона были изъяты и другие наручные часы различных марок. Вся продукция направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Максимальное санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 80 тысяч рублей.