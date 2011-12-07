В Казани эвакуируют школу №174, где учатся выпускники пострадавшей от нападения гимназии

В Казани проходит эвакуация школы № 174, куда ранее перевели старшеклассников из гимназии № 175. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал источник.

По данным ИА «Татар-информ», утром в школе был обнаружен подозрительный предмет. По неподтвержденным данным — это коробка. Руководство школы вызвало спецслужбы и начало эвакуацию.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, что в школу № 174 были переведены девяти- и одиннадцатиклассникам из гимназии № 175, на которую напал Ильназ Галявиев, убил 9 человек и ранил 23. Школьников решили не переводить на дистант чтобы они могли подговориться к экзаменам.