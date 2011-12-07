В Татарстане автоинспекторы задержали подозреваемых в нападении на таксиста

В полицию обратился 61-летний таксист из Казани, который сообщил, что в селе Песчаные Ковали Лаишевского района РТ двое неизвестных, применив насилие, завладели его автомобилем «Рено Логан». Экипаж ДПС ОСБ ГИБДД МВД по РТ обнаружил автомобиль таксиста, который был брошен неизвестными после наезда на бетонный блок. В кратчайшие сроки автоинспекторы на соседней улице задержали и самих автогонщиков: 31 и 34-летних жителей Лаишевского района, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Потерпевший опознал задержанных и указал, на одного из них, который сел за руль. Пока выяснялись обстоятельства, у угонщика были выявлены признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. При проверке по базам данных было установлено, что он ранее лишался водительских прав за аналогичное нарушение. В итоге, на него были составлены протоколы: за отказ от прохождения медосвидетельствования, за управление авто будучи лишенным такого права, за нарушение расположения авто на проезжей части и повреждение дорожных сооружений. Также в отношении автогонщиков возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».