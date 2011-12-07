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Из Казанки спасатели вытащили пьяного мужчину

Татарстанец решил искупаться в половине второго ночи.

Сотрудники МЧС помогли выбраться казанцу, прыгнувшего в реку через ограждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 июля в 500 метрах от Центра семьи «Казан». Тогда в половине второго ночи 41-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, решил прыгнуть в воду через ограждение. Когда мужчина скрылся из виду, очевидцы, испугавшись за жизнь смельчака, вызвали спасателей.

К счастью, татарстанец не утонул, а плавал в обессиленном состоянии. Подняв его на борт, сотрудники МЧС доставили мужчину на берег и передали его стражам порядка. 

КВ
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