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В Татарстане утром перевернулась фура

Авария произошла неподалеку от села Гильдеево.

Сегодня утром на М-7 перевернулась фура. Об этом передает «Реальное время».

Как сообщили очевидцы аварии, тягач развернуло на разделительной полосе неподалеку от села Гильдеево. Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется.

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