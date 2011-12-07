В Татарстане утром перевернулась фура

Сегодня утром на М-7 перевернулась фура. Об этом передает «Реальное время».

Как сообщили очевидцы аварии, тягач развернуло на разделительной полосе неподалеку от села Гильдеево. Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется.