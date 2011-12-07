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На Казанке мужчина спас упавшего в воду

Для транспортировки пострадавшего потребовалась помощь спасателей.

На Казанке в районе третьей транспортной дамбы мужчина напротив стадиона «Ак Барс Арена» сегодня днем спас упавшего в воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидец падения в воду подплыл на лодке к упавшему, вытащил из воды и доставил на берег. Также к месту инцидента были вызваны спасателей. Требовалась их помощь, чтобы перенести 47-летнего мужчину с берега до машины скорой.

Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил безопасности, отмечается в сообщении МЧС.

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