На Казанке мужчина спас упавшего в воду

На Казанке в районе третьей транспортной дамбы мужчина напротив стадиона «Ак Барс Арена» сегодня днем спас упавшего в воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидец падения в воду подплыл на лодке к упавшему, вытащил из воды и доставил на берег. Также к месту инцидента были вызваны спасателей. Требовалась их помощь, чтобы перенести 47-летнего мужчину с берега до машины скорой.

Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил безопасности, отмечается в сообщении МЧС.