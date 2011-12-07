В Энергоуниверситете после трагедии в Перми усилилили меры безопасности

В Казанском государственном энергетическом университете после трагедии в Перми усилили меры безопасности. Территорию кампуса постоянно патрулируют вооруженные инспекторы ГБР. Об этом сообщили в пресс-службе КГЭУ.

«Диспетчеры, осуществляющие контроль на входе, снабжены „тревожной“ кнопкой, ручными металлодетекторами и спецсредствами» — говорится в сообщении.

Также в вузе усилен пропускной режим. На входе ведется видеофиксация. Все объемные сумки досматриваются, отметили в пресс-службе.

КГЭУ работает в штатном режиме, занятия не прерывались.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что после стрельбы в казанской гимназии Росгвардия проверяла оружие у напавшего на Пермский университет.