Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Энергоуниверситете после трагедии в Перми усилилили меры безопасности

Занятия не прерывались, рассказали в вузе.

В Казанском государственном энергетическом университете после трагедии в Перми усилили меры безопасности. Территорию кампуса постоянно патрулируют вооруженные инспекторы ГБР. Об этом сообщили в пресс-службе КГЭУ. 

«Диспетчеры, осуществляющие контроль на входе, снабжены „тревожной“ кнопкой, ручными металлодетекторами и спецсредствами» — говорится в сообщении.

Также в вузе усилен пропускной режим. На входе ведется видеофиксация. Все объемные сумки досматриваются, отметили в пресс-службе. 

КГЭУ работает в штатном режиме, занятия не прерывались.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что после стрельбы в казанской гимназии Росгвардия проверяла оружие у напавшего на Пермский университет.

КВ
Лента новостей