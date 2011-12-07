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В Казани на улице Максимова один мужчина выстрелил в другого из травмата

Очевидцем их ссоры стал сотрудник Росгвардии. Он обезоружил стрелявшего и надел на него наручники.

В Казани на улице Максимова во время конфликта один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета. Стрелявшего обезоружил сотрудник Росгвардии. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сотрудник Росгвардии возвращался домой со службы по улице Максимова, когда услышал крики двух мужчин. Они громко ссорились, после чего один из них неожиданно достал оружие и выстрелил в своего оппонента.

Росгвардеец тут же обезоружил стрелявшего и надел на него наручники. Позже полиция обнаружила, что задержанный стрелял из травматического пистолета «Оса». Более того, мужчина был пьян. По факту происшествия будут дальнейшие разбирательства.

Второй мужчина, в которого выстрелили, убежал с места происшествия. 

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