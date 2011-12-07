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В результате взрыва газового баллона в Альметьевске пострадали три женщины

Происшествие произошло в кирпичном гараже, оборудованном под место для отдыха.

В результате взрыва газового баллона в Альметьевске пострадали три женщины. Они были госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Взрыв газового баллона произошел в результате разгерметизации, из-за чего обрушилась стена гаража. На момент происшествия в помещении находились пять человек – двое мужчин и три женщины.

Три женщины были госпитализированы в больницу. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в селе Старые Карамалы Муслюмовского района в результате разрыва газового баллона была обрушена часть жилого дома. Пострадал 48-лений мужчина.

 

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