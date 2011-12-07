В Татарстане задержали подозреваемых в краже из ювелирного драгоценностей на 2,8 млн

В Татарстане полицейские по горячим следам взяли подозреваемых в краже из ювелирного магазина, похитившие драгоценностей на 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Злоумышленники проникли в магазин в Набережных Челнах в 4 утра 18 сентября, отогнув входную дверь, и, разбив витрины, вынесли ювелирные изделия. Погром утром обнаружили сотрудники магазина.

Полицейские сразу изучили видео с камер в магазине, где «засветилась» машина грабителей. Подозреваемых через недолгое время полицейские задержали в Черемшанском районе. Это неоднократно судимые жители Самарской области 30 и 29 лет. Среди задержанных оказались и те, кто находился в федеральном розыске за кражу. Похищенные ювелирные изделия были у них изъяты. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В Набережночелнинском суде решается вопрос об избрании им меры пресечения.







