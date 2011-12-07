24-летнюю уроженку Оренбурга подозревают в убийстве подруги

В минувшие выходные в одном из домов в Казани после ссоры 24-летняя уроженка Оренбурга перерезала горло своей подруге.

По информации пресс-службы Росгвардии, трагедия произошла ночью 16 января на съемной квартире по улице Галимджана Баруди. Тогда приезжие из Оренбургской области подружки устроили застолье. Когда практически все гости ушли, между ними произошел конфликт. Тогда, услышав из соседней комнаты ссору, в него решил вмешаться оставшийся знакомый. Однако было уже поздно – на полу в крови лежала одна из девушек.

Для выяснения обстоятельств молодых людей доставили в полицию. Там квартирантка призналась, что ударила подругу ножом прямо в горло. Сейчас девушке грозит лишение свободы по статье 105 УК РФ.