В Казани патрульный автомобиль сбили женщину на пешеходном переходе

В СМИ появилась информация о ДТП в Вахитовском районе Казани. На глазах очевидцев полицейские сбили женщину на пешеходном переходе.

Сообщается, что происшествие произошло на перекрестке по улице Салимжанова. По словам свидетелей, сотрудники ГИБДД сбили местную жительницу, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. На опубликованных кадрах видно, как те оказывали ей помощь и вызывали экстренные службы на место происшествия.

Информации о состоянии потерпевшей по-прежнему не известно. Ее с ушибами госпитализировали в больницу.

В пресс-службе МВД по Татарстану подтвердили, что наезд был совершен накануне в 13:40 дня. Экипаж ГИБДД с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами двигался на перекрестке улиц Салимжанова и Минуллина в Казани.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.