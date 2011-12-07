Четыре экипажа ДПС устроили погоню за пьяным инвестором «Финико» в Казани

Минувшей ночью в Казани четыре экипажа ДПС устроили погоню за инвестором «Финико». Мужчина управлял своим Cadillac в нетрезвом состоянии.

По информации МВД по РТ, инцидент произошел накануне в ночь на среду. В одиннадцатом часу ночи сотрудники ГИБДД заметили Cadillac, передвигавшегося на высокой скорости по улице Комиссара Габишева. Попытки полицейских в остановке движения автомобиля нарушителем были проигнорированы. Более того, во время побега он протаранил одну из патрульных машин.

Задержать водителя иномарки удалось на Горьковском шоссе. Тогда выяснилось, что за рулем авто находился нетрезвый 33-летний инвестор «Финико» Тимур Зарипов. Сообщается, что всего у него насчитываается 36 нарушений ПДД, а в результате погони в отношении Зарипова составили протоколы еще по 5 статьям.

Во время оформления протокола инвестор вел из машины ДПС трансляцию в Instagram, говоря подписчикам о том, что его «могут показать по новостям».