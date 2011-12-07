В Казани сотрудники УВО Росгвардии задержали мужчину по подозрению в убийстве

В Московском районе наряд городского УВО Росгвардии задержали нетрезвого подозреваемого, который нанес собутыльнику смертельный удар ножом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Вечером 20 апреля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию из полиции о том, что в квартире на ул. Декабристов ранили ножом мужчину. Когда Росгвардейцы прибыли по адресу, в квартире на полу обнаружили 62-летнего хозяина квартиры с ножом в груди, но уже без признаков жизни. Возле него стоял раненный в плечо мужчина, который заявил, что это он, обороняясь, нанес ранение погибшему. Мужчина пояснил, что приятель первым накинулся на него с ножом. Подозреваемого задержали и передали следственно-оперативной группе полиции.

Как выяснилось, во время застолья между приятелями возник конфликт. В пылу ссоры задержанный схватил нож и нанес оппоненту смертельный удар в грудь. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Аргументы 60-летнего задержанного по поводу его самообороны проверяются следственными органами.