Вандалы в Челнах испортили конструкцию с портретом Шишкина: правоохранители проводят проверку

Жители автограда в соцсетях возмущаются: на Шишкинском бульваре вандалы разрушили конструкцию с изображением художника Ивана Шишкина. Бульвар был обновлен в конце 2017 года. Арку устанавливала компания Антона Явхуты.

Как сообщает прокуратура Татарстана, по опубликованной в СМИ информации о факте вандализма в отношении конструкции с изображением художника Ивана Шишкина Управление МВД России по Набережным Челнам проведёт проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Ход проверки находится на контроле городской прокуратуры.