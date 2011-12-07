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Вандалы в Челнах испортили конструкцию с портретом Шишкина: правоохранители проводят проверку

Вандалы испортили «лицо» конструкции с изображением художника.

Жители автограда в соцсетях возмущаются: на Шишкинском бульваре вандалы разрушили конструкцию с изображением художника Ивана Шишкина. Бульвар был обновлен в конце 2017 года. Арку устанавливала компания Антона Явхуты.

Как сообщает прокуратура Татарстана, по опубликованной в СМИ информации о факте вандализма в отношении конструкции с изображением художника Ивана Шишкина Управление МВД России по Набережным Челнам проведёт проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Ход проверки находится на контроле городской прокуратуры.

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