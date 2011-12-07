Менделеевские студентки обокрали пенсионера, впустившего их на чай

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, установленного в одной из квартир Менделеевска. На ролике зафиксирована кража денег молодыми девушками у пенсионера.

Пост с призывом о бдительности опубликовал внук пострадавшего. Он сообщил, что к деду, живущему на первом этаже, попросились две девушки, дабы сходить в туалет. Ну а после, по своей доверчивости, пригласил их остаться на чай, чтобы немного пообщаться. Воспользовавшись старческой наивностью, девушки его обокрали.

Однако они не знали, что у мужчины в доме была установленная камера видеонаблюдения, которая все запечатлела. На записи видно, что пока одна отвлекала хозяина квартиры, вторая рылась в карманах одежды, висящей в прихожей.

По словам автора, в результате «охоты», девушки украли деньги и банковскую карту. Будет ли потерпевший подавать заявление в полицию пока не известно.