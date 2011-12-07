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Челнинскому пенсионеру грозит лишение свободы за расплату в магазине фальшивой купюрой

Мужчина дал пятитысячную купюру из «банка приколов».

В Набережных Челнах задержали пенсионера, расплатившегося фальшивой купюрой из «банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обман раскрылся сразу после того, как ему дали сдачу в размере 4 950 рублей. Подмену в магазине заметили, когда увидели, что пятитысячная купюра оказалась фальшивкой из «банка приколов».

Теперь в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, где за наказание по статье 159 УК РФ грозит лишение свободы сроком до двух лет.

КВ
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