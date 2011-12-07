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В Казани на работника шиномонтажа заведено уголовное дело о краже колес

Подозреваемый - 24-летний мужчина - признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, с заявлением в полицию обратился администратор одной из казанских шиномонтажных мастерских, сообщивший о пропаже колес от иномарки, хранившихся в помещении. Стоимость комплекта колес была оценена в 80 тысяч рублей.

По результатам работы сотрудников правоохранительных органов был задержан подозреваемый — 24-летний сотрудник шиномонтажа, сознавшийся в краже. По факту случившегося заведено уголовное дело.

КВ
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