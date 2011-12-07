Семерых пострадавших в результате стрельбы в Перми доставят на лечение в Москву

В Москву на дальнейшее лечение доставят семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, — скорейшего выздоровления», — отметил Фальков.

Он заявил, что для нормальной транспортировки пострадавших есть все условия.

Сегодня, 21 сентября, в Пермском крае объявлен траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что в трагедии погибли, по предварительным данным, 8 человек, и 19 пострадали.