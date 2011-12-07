Суд в Казани рассматривает ходатайство о продлении ареста Доронину

Вахитовский суд Казани рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. В конце июля суд поместил его под стражу до 28 сентября.

По последним данным, ущерб от деятельности пирамиды может превышать млрд рублей — свыше 3 300 пострадавших написали заявления на такую общую сумму. Дело передано в Центральный аппарат МВД России, так как жалобы на деятельность «Финико» написали в том числе и граждане иностранных государств.

Ранее также были задержаны и арестованы несколько «лидеров» организации: «десятая звезда» Лилия Нуриева и «вице-президенты» пирамиды Дина Габдуллина и Ильгиз Шакиров.