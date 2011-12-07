Казанец зарезал свою женщину из-за того, что час не мог попасть домой.

По сообщению старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андрея Шептицкого, инцидент произошел 18 декабря в квартире одного из домов по улице Шуртыгина. Тогда в ходе застолья 54-летний мужчина отошел в магазин, а по возвращению долгое время не мог попасть домой. Когда дверь наконец-то открыли, то он схватился за нож и ударил в живот своей 43-летней возлюбленной. Затем он спокойно продолжил пить. Только на утро он обнаружил, что женщина была мертва. После он позвонил своему сыну и во всем сознался.

Сейчас казанцу предъявлены обвинения. Ранее мужчина уже отбывал наказание по статье «Убийство».