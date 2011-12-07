В Татарстане два человека погибли в результате взрыва на нефтяном предприятии

В Татарстане произошел взрыв на нефтяном предприятии, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Взрыв произошел в селе Большое Нуркеево Сармановского района. Во время испытаний разорвалась емкость.

В результате происшествия погибли два человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в БСМП Челнов. У мужчины диагностированы травмы рук, ног и грудной клетки.

На месте организована прокурорская проверка. На предприятие прибыл глава района Фарит Хуснуллин и прокурор района Татьяна Федоровская.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ЧП произошло на открытой площадке ООО «МНКТ» при проведении испытаний воздухом разорвалась емкость установки предварительного спуска воды.

Прокуратура и специалисты проверят соблюдение правил безопасности при производстве работ.



