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В Татарстане в ДТП погиб ребенок из-за незакрепленного детского кресла

В лобовом столкновении легковушек на трассе погибли три человека.

В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Киа», среди погибших один ребенок сообщили в ГИБДД по РТ.

Авария произошла в Сабинском районе РТ. 25-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Киа».

В результате ДТП погиб водитель «Лады», его годовалый сын и 74-летняя пассажирка. 21-летняя мать мальчика и пассажиры «Киа» получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы выяснили, что в момент аварии ребенок перевозился в детском кресле, которое не было закреплено должным образом. Все пассажиры «Лады» также не были пристегнуты ремнями безопасности. 

КВ
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