14-летний школьник пытался проникнуть вечером в магазин

14-летний житель Заинска пытался проникнуть в вечернее время в помещение магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Информация о сработавшей в магазине сигнализации поступила росгвардейцам. На месте выяснилось, что неизвестное лицо пыталось проникнуть внутрь, отогнув оконную раму при помощи лопаты.

В ходе осмотра прилегающей местности, силовики обнаружили 14-летнего школьника. Юноша признался, что пытался проникнуть в магазин и убежал, когда сработала сигнализация.