Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

14-летний школьник пытался проникнуть вечером в магазин

Подросток был задержан росгвардейцами.

14-летний житель Заинска пытался проникнуть в вечернее время в помещение магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Информация о сработавшей в магазине сигнализации поступила росгвардейцам. На месте выяснилось, что неизвестное лицо пыталось проникнуть внутрь, отогнув оконную раму при помощи лопаты.

В ходе осмотра прилегающей местности, силовики обнаружили 14-летнего школьника. Юноша признался, что пытался проникнуть в магазин и убежал, когда сработала сигнализация.

КВ
Лента новостей