В РТ нашли тела двух мужчин, разыскиваемых за убийство

В Татарстане нашли тела двух жителей Ижевска, разыскиваемых за убийство. Мужчин нашли в заброшенном доме в Агрызском районе республики, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по РТ.

Известно, что мужчины были обнаружены накануне в заброшенном доме в деревне Мукшур, где жил отец одного из них. На телах у 35-летнего и 42-летнего жителей Удмуртии были огнестрельные ранения. Сами же скончавшиеся находились в розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы Ижевска.

По официальной версии следствия, один застрелил другого из обреза, после чего тот покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.