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В Юдино задержали осужденного, сбежавшего из зала суда

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побег, нарушителя поместили в следственный изолятор.

В Казани задержали осужденного, сбежавшего накануне из Мирового суда Кировского района города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Обнаружили беглеца в одной из квартир дома по улице Нурихана Фаттаха. Мужчина был осужден по статье 158 УК РФ «Кража». Тогда в суде его условный срок должны были переквалифицировать на реальный. Однако дожидаться приговора он не стал и покинул здание суда.

Сейчас, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побег, нарушителя поместили в следственный изолятор.

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