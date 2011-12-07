В Юдино задержали осужденного, сбежавшего из зала суда

В Казани задержали осужденного, сбежавшего накануне из Мирового суда Кировского района города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Обнаружили беглеца в одной из квартир дома по улице Нурихана Фаттаха. Мужчина был осужден по статье 158 УК РФ «Кража». Тогда в суде его условный срок должны были переквалифицировать на реальный. Однако дожидаться приговора он не стал и покинул здание суда.

Сейчас, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побег, нарушителя поместили в следственный изолятор.