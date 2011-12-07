Жительница Казани перевела мошенникам 100 тыс. рублей за блокировку карты

Жительница Казани позволила мошенникам снять 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные и сообщили о попытке перевода средств с ее счета некому Антону. Владелица банковской карты уточнила, что не совершала подобных действий, на что лжесотрудница банка уточнила, подавалась ли от имени женщины заявка на кредит (потерпевшая сказала, что не совершала данную операцию).

Затем с женщиной связался другой человек и пояснил, что аннулировать заявку на кредит можно только оформив новый на 250 тыс. рублей, который потом спишется частями по определенному алгоритму.

Женщина выполнила рекомендации «специалиста», после чего на ее номер пришло сообщение о списании 100 тыс. рублей с кодом, который она продиктовала мошенникам. После этого банковскую карту женщины заблокировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В МВД по РТ татарстанцев просят быть бдительными и не верить незнакомым людям, представляющимся сотрудниками банка вне зависимости от того, какую информацию они вам сообщают.