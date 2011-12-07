Казанский суд арестовал задержанного с поличным главу татарстанского ФСС на 2 месяца

Приволжский суд Казани арестовал главу регионального отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова на 2 месяца. Это время он проведет в СИЗО.

Глава ФСС был задержан вчера, 21 сентября во время передачи взятки в особо крупном размере. Деньги ему передал руководитель компании-поставщика Фонда за «решение» вопросов по нарушению условий контракта.

Согласно показаниям свидетеля, он сел в машину к Лоханову, в пакете у него было 2,4 млн рублей. Эти деньги предназначались Лоханову за то, что он помог урегулировать вопрос с обращением ФСС в арбитражный суд. Свидетель также пообещал, что оставшиеся 1,6 млн рублей отдаст позже.

Мужчины проехали на машине, после чего Лоханов сказал свидетелю оставить пакет на заднем сиденье и высадил его.

В суде стало известно, что пакет с деньгами был обнаружен полицейскими около машины Лоханова.

По информации источника «Казанских ведомостей» в правоохранительных органах, Лоханов пытался скрыться от полиции. Началась погоня, и чиновник выкинул пакет из окна машины, после чего его автомобиль был заблокирован машинами оперативников. Поэтому пакета в салоне не было.

«От следствия скрываться не собираюсь, на своих сотрудников давить не буду. Я добросовестный исполнитель. Следствие строится на показаниях одного свидетеля», — сказал Лоханов.

Следствие запросило для него арест до 21 ноября. Сам же подозреваемый попросил подписку о невыезде.