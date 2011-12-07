В Татарстане предприятие не выплатило зарплату подросткам

В Татарстане АО «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство)» не выплатило зарплату подросткам при увольнении, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также работодатель не обеспечил трудящимся прохождение медосмотра. Долг по зарплате подросткам составил около 10 тыс. рублей.

По факту нарушения прав несовершеннолетних прокуратурой было возбуждено административное дело на директора предприятия. Постановление с материалами проверки было направлено в государственную инспекцию труда в РТ.

После того, как о ситуации стало известно надзорному ведомству, подростки свои деньги получили

Ранее сообщалось, что Альметьевское предприятие ООО «АрматСтройГрупп» не выплатило 78 работникам заработную плату за период с января по март 2021 года. Размер задолженности составил 2 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объёме.