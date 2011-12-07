В Тюлячах семья спаслась от пожара благодаря извещателям

Трое человек спаслись от пожара благодаря срабатыванию извещателей в селе Тюлячи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Информация о пожарое в частном доме в селе поступил на пульт сегодня в 18.47. На место выехали пожарные. Когда они приехали к месту происшествия, выяснилось, что в доме сработали пожарные извещатели. Жильцы дома их услышали и успели выбежать из горящего жилья. В доме жила семья из пяти человек. В тот вечер в доме оставались муж, жена и дед, два ребенка в этот момент были у родственников.

В 19.07 пожарные локализовали огонь, а 19.24 он был потушен. Площадь пожара составила 48 кв. м. Причина устанавливается.



