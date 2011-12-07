Вахитовский суд Казани рассматривает продление ареста для «вице-президента» «Финико»

В Казани Вахитовский суд рассматривает ходатайство о продлении ареста вице-президента «Финико» Ильгиза Шакирова. По версии следствия, он является вице-президентом финансовой пирамиды, а также личным помощником основателя пирамиды Кирилла Доронина.

Его доставили в суд и будут избирать меру пресечения.

Ранее суд Вахитовский суд Казани арестовал Шакирова до 28 сентября (задержали его 6 сентября).

По материалам дела, Шакиров привлек в финансовую пирамиду примерно 100 тыс. человек. Он принимал через сайт криптовалюту от граждан и призывал их вкладывать деньги.