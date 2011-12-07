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Казанец перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

Мошенники убедили казанца, что его карта взломана и надо перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет».

В полицию обратился 31-летний казанец, который сообщил, что мошенники похитили у него почти 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники действовали по известной схеме. Они убедили казанца, что его карту взломали и деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившей девушки, мужчина перечислил через онлайн-банк тремя переводами 150 тыс. рублей. Оставшиеся на карте деньги незнакомка порекомендовала обналичить и перевести через банковский терминал. Мужчина так и сделал. Но когда он стал переводить деньги небольшими суммами через терминал, к нему подошла сотрудница банка, которая поинтересовалась, что он делает. Мужчина рассказал о взломе, девушка объяснила, что он связался с мошенниками. К этому времени казанец успел перевести 543 тыс. рублей.

 

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