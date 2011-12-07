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Казанские полицейские задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма

Ранее судимый житель Перми залез через окно в храм и украл из трех ящиков для пожертвований все деньги.

Утром 20 апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из храма на ул. М. Худякова кто-то украл деньги из ящиков для пожертвований, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник отжал окно храма, проник внутрь и украл все деньги из трех ящиков для пожертвований. Было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось оперативно установить личность предполагаемого злоумышленника. Уже на следующий день оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Япеева» вместе с коллегами из Управления МВД России по г. Казани в Московском районе «по горячим следам» задержали 22-летнего ранее судимого уроженца Перми. Парень вины отрицать не стал и все рассказал правоохранителям. По его словам, около двух часов ночи 20 апреля он залез через окно в храм и похитил 14 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе, расследование продолжается, молодого человека взяли под стражу.

КВ
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