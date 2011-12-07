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Вахитовский суд арестовал двух участников несанкционированной акции в Казани

Всего в суд накануне поступило 23 административных дела, 14 из которых касались нарушения участниками акции порядка ее проведения.

Вахитовский суд Казани рассмотрел 23 административных дела на задержанных во время несанкционированной акции в Казани 21 апреля. Двое из них получили аресты, один материал возвращен. 

14 задержанным вменялось нарушение участником акции порядка ее проведения. 13 человек получили штрафы по 10 тысяч рублей, один — штраф в 5 тысяч рублей. Семеро были задержаны за организацию несанкционированной акции. Шестеро из них получили штрафы в 10 тысяч рублей, один был арестован на восемь суток. 

Еще одного задержанного арестовали на трое суток за повторное нарушение. Один материал был возвращен полицейским. Такую информацию приводит пресс-служба Вахитовского суда Казани. 

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