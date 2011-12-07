В Казани водитель въехал в велосипедистку

В столице РТ иномарка сбила передвигавшуюся вдоль дороги юную велосипедистку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на казанскую ГИБДД.

Согласно имеющейся информации, 22 июня, примерно в 3 часа пополудни, на ул. Товарная 45-летняя женщиина, управлявшая «Renault», не выбрала безопасную скорость и сбила 17-летнюю девушку. Велосипедистка следовала по проезжей части.

Вследствие аварии девушка получила небольшие раны и закрытые повреждения мягких тканей конечностей. После того, как врачи осмотрели пострадавшую, она была отпущена домой.