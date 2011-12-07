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В Челнах сильный ветер унес семью на катамаране в Каму

Спасатели на катере отбуксировали катамаран на берег.

В Набережных Челнах спасли семью с двумя детьми, которых на катамаране унесло в Каму, сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел днем 22 июля. Семья с двумя дочками 4 и 8 лет катались на катамаране. Поднялся сильный ветер и стал уносить катамаран на середину Камы. Добраться самостоятельно до берега семья не смогла.

У фирмы, предоставляющей плавсредства, отсутствовала лодка на случай ЧП и пришлось вызывать спасателей, которые на катере подплыли к катамарану и отбуксировали его на берег.

КВ
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